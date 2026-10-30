中国国家主席习近平在与德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔会晤时表示，中国和欧盟能够通过对话化解分歧。正如《南华早报》报道，这位中国领导人强调，北京始终将欧盟视为伙伴，双方合作多于竞争。

呼吁开展平等对话

据中国国家电视台央视报道，习近平表示，如果中国和欧盟坚持伙伴关系定位并开展平等对话，分歧和挑战就能够得到克服，且不会阻碍双方关系的进一步发展。他还指出，中国和德国可以通过选择开放而非封闭、合作而非对抗，向世界发出积极信号。

习近平补充说，中国和德国作为世界第二大和第三大经济体，对确保世界经济增长负有特殊责任。他表示，希望德国对与中国的合作及中国的发展保持开放和积极的看法，并奉行基于相互尊重和平等、理性务实的对华政策。

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贸易分歧

中国和欧盟长期以来在工业产能过剩和贸易失衡问题上存在争议。据该报报道，双方最近同意在四年内限制中国混合动力汽车的出口。与此同时，布鲁塞尔对不断扩大的贸易逆差感到担忧，该逆差去年约为每天10亿欧元。

据央视报道，施泰因迈尔也表示，经济和贸易分歧可以通过对话和磋商来解决，以实现互利共赢。他说，德国准备与中国一道支持全球和平与发展、自由贸易和世界贸易组织规则，并反对保护主义。

在会晤前夕，施泰因迈尔在北京大学表示，德国并不寻求切断与中国的经济联系，但必须保护自身经济利益。他此次访华的第一站是合肥市，并在那里参观了大众汽车当地的技术和研究中心。

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