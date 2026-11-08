悉尼在AFLW季后赛击败西部斗牛犬队——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚俱乐部悉尼天鹅队在澳大利亚Henson Park举行的AFLW女子澳式足球联赛淘汰赛中，以7.4（46）比2.5（17）击败西部斗牛犬队。凭借这场胜利，天鹅队晋级客场半决赛，将对阵吉朗队，而斗牛犬队的赛季则告结束。

莫洛伊出战防守位置

据澳大利亚广播公司新闻报道，联赛头号射手克洛伊·莫洛伊意外地在防守位置出场，并帮助悉尼队在雨天和大风天气中取胜。她全场贡献1个进球、12次拦截和14次争抢球权。

坦尼娅·肯尼迪同样在胜利中发挥了重要作用，她专门盯防斗牛犬队联合队长伊莎贝尔·普里查德。普里查德在膝伤后复出，但仅有14次球权和3次解围，而肯尼迪完成了17次擒抱。

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主队迅速开局

天鹅队队长露西·麦克沃伊在开场仅20秒后便首开纪录，在强风中从50米弧线外得分。斗牛犬队在第一节仅得到1分，悉尼队则连进4球，以24分优势领先。

第二节，尽管风向对客队有利，她们仍只得到1分。第三节的一场暴雨后，比赛变成了缠斗，但天鹅队守住了25分的领先优势。比赛共有4325名观众到场。西部斗牛犬队球权数最多的是埃莉·布莱克本，她有29次球权，并攻入一球。

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