西门子能源提议将股息提高逾三倍——OilPrice

德国西门子能源提议为2026财年每股派发2.30欧元股息——是上一年0.70欧元的三倍多。该公司于9月30日结束其财年，并报告了创纪录的营收和订单量，OilPrice报道。

创纪录的营收和订单

西门子能源的营收按可比口径增长15.5%，至442亿欧元。Gas Services和Grid Technologies部门在现有基地扩充产能，推动了产量增长。两个业务部门均录得有史以来最高的季度营收。

集团订单增长18.8%。其中，Gas Services部门增长最多，达45.9%；Grid Technologies的订单增长14.5%。在美国，西门子能源集团层面的订单量增长70.8%。

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西门子歌美飒业绩

订单与营收之比为1.54，全球订单储备达到创纪录的1640亿欧元。公司利润率增长超过一倍，至12.4%。西门子能源表示，计划到2030年实现20%至22%的利润率，并在本十年末之前将营收每年提高12%至14%。

风电部门西门子歌美飒在经历数年亏损和重组后，全年业绩略高于盈亏平衡点。扣除特殊项目后的利润为800万欧元，而2025财年亏损14亿欧元。

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