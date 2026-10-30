在澳大利亚，联邦政府反犹太主义问题特使吉莉安·西格尔提议，将对ABC和SBS的部分监督职能移交给一名外部独立申诉专员。《卫报》报道称，该消息援引了周五公布的ASECA更新版优先事项计划。

西格尔在该计划中指出，对加沙战争以及其他与以色列和中东相关议题的报道，应接受更详细的分析和独立审查。她提及了外界的担忧，即批评者认为，这些议题的报道带有主观性、不准确且不成比例。

关于外部监督的提议

该文件设想，由政府任命的一个小组可以审查ABC和SBS此前的报道内容。同时，文件建议政府考虑按照电信和银行服务领域采用的模式，将两家广播机构申诉专员的职权移交给一名外部独立申诉专员。

西格尔表示，她收到了澳大利亚犹太社群就ABC和SBS报道提出的大量投诉，该社群认为这些内容不成比例、具有误导性或不准确。她说，部分社群代表认为，他们所称的片面报道与对支持或同情以色列人士的负面或敌对态度之间存在关联。ABC和SBS此前曾拒绝要求实施外部监督的呼吁。

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针对艺术机构和大学的提议

更新后的计划还建议，允许由国家资助的艺术组织为艺术家设定强制性条件，并在其宣扬反犹太主义时终止拨款资助。计划建议所有艺术组织——私营和公共机构——制定关于使用场地、艺术节和舞台的规则，包括涉及艺术家在既定节目之外进行个人政治或意识形态活动的规定。

对于大学，西格尔提议允许拨款机构为研究人员设定强制性条件，包括在出现反犹太主义言论或行为时终止资助。她强调，这些提议并非旨在压制对以色列的批评。

在参议院听证会上，西格尔还对ABC有关加沙报道的语气和频率表示担忧。她批评SBS使用加沙卫生部的死亡人数数据，称这些数字没有区分平民和战斗人员，且被夸大。与此同时，联合国秘书长的一名发言人表示，该组织经常引用这一部门的数据，而对部分数据进行的独立核查未发现重大差异。

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