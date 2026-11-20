11月20日，伊拉克政府军进入巴格达以南的朱尔夫·萨赫尔地区，亲伊朗组织“真主党旅”已在该地区存在十多年。正如Channel NewsAsia报道，各方达成了一项旨在避免直接冲突的妥协方案。

政府部队进入

法新社记者看到，警察穿过了“真主党旅”的第一个检查站，该组织的武装人员仍留在那里。伊拉克国家媒体报道称，联合部队已开始进入该地区——该地区也被称为朱尔夫·纳斯尔——进行重新部署。

据政府称，已向该地区派遣一个陆军单位、联邦警察、能源警察以及两支“人民动员组织”部队。这是一个被整合进伊拉克正规武装部队的组织联盟，其中也包括亲伊朗团体的旅级部队。一名法新社消息人士表示，部署“人民动员组织”部队是妥协方案的关键要素。

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围绕该地区的争议

伊拉克总理阿里·扎伊迪本周为“真主党旅”撤离朱尔夫·萨赫尔设定了期限。政府称该地区存在石油走私，但该组织否认了这一说法。“真主党旅”一名代表同时告诉法新社，该武装组织不会离开朱尔夫·萨赫尔。

在争议期间，伊朗指挥官埃斯梅尔·卡尼访问伊拉克，并会见了包括阿里·扎伊迪和“真主党旅”领导人在内的官员。三名伊拉克消息人士——其中包括两名亲伊朗武装组织代表——告诉法新社，卡尼帮助缓和了紧张局势。其中两人称，他争取到了一个月的期限来解决这一问题。

战略地区

朱尔夫·萨赫尔主要由无人居住的村庄和农田组成，但已变成一个军事化区域。据法新社报道，该地区可能设有与导弹和无人机有关的基地、武器仓库和车间。由于靠近巴格达和什叶派圣城卡尔巴拉，该地区具有战略意义。

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