受也门政府控制的国家盾牌部队称，其对拉赫季省胡塞武装阵地发动了大规模突袭。据该武装组织称，在穆达拉巴和拉斯阿拉地区的穆哈瓦拉前线行动中，数十名胡塞武装人员死亡或受伤，另有一些人弃守阵地。据《中东报》报道。

拉赫季的攻势

国家盾牌部队表示，第一师第三、第四、第五和第六旅的部队参与了此次攻势。政府军还称已控制靠近曼德海峡的卡赫布卜前线，并发布了一段视频；据其说法，该视频显示军人在山区地带展开部署。

第四军区另行表示，其在拉赫季的马卡提拉前线打击了一辆胡塞武装军车。据其数据，该车辆运送野战补给和装备。

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战斗与平民伤亡

在塔伊兹省，政府军表示，在人民抵抗力量支持下，正在多个方向击退胡塞武装的进攻。据国家通讯社SABA报道，周日胡塞武装的火力击中阿瓦特地区的一辆救护车：被运送的伤者及其父亲死亡，一名车组成员受伤。

塔伊兹联合医疗急救委员会谴责对救护车和医务人员的炮击。该委员会称，这是最近一阶段战斗开始以来第三起针对救护车的袭击；此前的信息也显示，该地区另一辆车辆曾遭炮击。

据SABA消息，另有9名平民受伤，其中包括两名儿童和两名女性，他们是在塔伊兹多个地区的炮击、枪击和狙击袭击中受伤。与此同时，胡塞武装发言人叶海亚·萨雷称，在此前24小时内，该组织控制的地区在也门数个省份遭受了91次空袭。

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