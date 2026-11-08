快速支援部队称已夺取苏丹马贾市 — Asharq Al-Awsat

苏丹快速支援部队及其盟友称，已夺取苏丹东南部青尼罗州的马贾市。据Asharq Al-Awsat报道，该组织称，其在控制萨利、阿尔凯利和巴科里后占领了该市。

这些说法尚未得到独立证实。青尼罗州当局承认，部分地区的部队部署和领土控制正在发生变化，但未直接证实联盟部队已进入马贾。苏丹军方也未证实或否认失去该市。

各方就马贾发表的声明

由快速支援部队和苏丹人民解放运动—北方组成的“塔西斯”联盟发布了一段视频，画面显示这些武装的战士以及与快速支援部队有关联的阿尔比希准军事部队位于马贾。

支持军方的社交媒体平台称，盟军进入时城内没有军人，军队部队据称约三个月前已离开该地区。它们称流传的视频是信息战的一部分。

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马贾位于青尼罗州西南部的包地区，距该州行政中心埃德达马津约90公里。9月20日，一名当地官员向阿纳多卢通讯社表示，军队和盟军击退了快速支援部队和苏丹人民解放运动—北方对马贾和马达发动的袭击。

关于击落无人机的报道

此外，苏丹军方称，其防空部队于11月8日上午在西科尔多凡州阿亚尔巴希特地区上空击落了一架敌方FH-95无人机。未说明该无人机的操作方。

快速支援部队则称，其在青尼罗州前线击落了一架苏丹军方的Bayraktar Akıncı无人机。这两项关于击落无人机的说法同样无法得到独立核实，而该组织公布的残骸照片无法确定飞行器的类型，也无法确定其坠落的时间和地点。

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