美国总统唐纳德·特朗普下达相关命令后，驻中东美军可在96小时内开始针对伊朗的大规模军事行动。NDTV援引CNN和两名美国官员报道称，地区内已部署足够兵力开展行动，但特朗普尚未就发动新的攻势作出决定。

可能的目标

据CNN报道，军事指挥部门正在准备的行动可能超出对伊朗雷达、导弹发射装置和其他军事设施的有限打击。美国中央司令部和五角大楼正研究一份更广泛的潜在目标清单，其中包括伊朗能源基础设施、军事设施和核设施。

熟悉军事规划的现任和前任美国官员认为，关于新一轮打击的决定可能在年底前作出。与此同时，他们认为，美国中期选举后的时期更可能成为作出这一决定的时间。五角大楼一名代表告诉CNN，该部门制定并执行由总统下令实施的军事选项。

伊朗和胡塞武装回应的风险

美国情报评估显示，美国和以色列若发动新一波攻击，可能引发伊朗和也门胡塞武装的回应，这令人担忧。熟悉这些评估的消息人士告诉CNN，德黑兰和胡塞武装严肃看待美国可能恢复打击的可能性。

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如果伊朗成为目标，德黑兰和胡塞武装可能迅速以打击该地区美国人员和设施作出回应，而这种回应可能超出中东范围。据CNN报道，美国国家情报总监杰伊·克莱顿10月23日致国务卿马尔科·鲁比奥的一份备忘录指出，伊朗已显著加强针对美国人员的行动，且对此类行动的规划已在中东和某些其他国家进入高级阶段。

以色列的立场

据CNN消息人士称，以色列一直在为可能对伊朗发动新的打击作准备，并寻求美国支持。一名以色列消息人士称，总理本雅明·内塔尼亚胡曾试图说服特朗普在选举前开展联合行动，但未获得批准。以色列总理办公室称这一说法是假新闻。

据消息人士称，以色列推迟了立即发动打击的计划，但仍在为可能与华盛顿协调开展行动作准备。延后的原因之一据称是，如果伊朗或胡塞武装可能作出回应，以色列需要美国在防空和导弹防御方面提供支持。

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