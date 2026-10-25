在亚美尼亚举行的《联合国生物多样性公约》第17次缔约方大会期间，七个国家各获得5万美元的启动资金，用于自然保护项目。哥斯达黎加、墨西哥、尼日利亚、尼泊尔、赞比亚、卢旺达和肯尼亚获得了快速部署机制（Rapid Deployment Mechanism）的资助，Premium Times Nigeria报道。

支持30×30目标

这些赠款由“自然与人类高雄心联盟”提供。资金旨在帮助各国朝着30×30目标推进，即到2030年保护至少30%的陆地和海洋。快速部署机制提供小额、灵活的赠款，旨在满足项目的初始需求并吸引更大规模的资金。

尼日利亚获得了一笔赠款，用于实施一项加强生态连通性、发展陆地和海洋其他有效区域保护措施，以及评估保护区管理有效性的项目。该项目将由尼日利亚自然保护基金会实施。

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七国项目

据该基金会称，它将与联邦环境部合作，为尼日利亚政府提供科学和技术支持。该项目包括确定、绘制和描述优先的陆地和海洋其他有效区域保护措施，评估保护区管理，并制定国家管理有效性评估体系。

尼日利亚驻《联合国生物多样性公约》代表西凯亚德·埃格布瓦洛表示，这项支持也将有助于解决自然栖息地破碎化问题。哥斯达黎加将利用这笔资金改善科科斯岛国家公园的管理，而墨西哥将利用资金建立水下声学基线数据并管理海洋保护区。

尼泊尔、赞比亚、卢旺达和肯尼亚的项目涉及认可其他有效区域保护措施、湿地清查、生态连通性，以及在当地社区参与下保护海洋生态系统。肯尼亚代表未能出席颁奖仪式。

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