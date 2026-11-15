计算机模型表明，天王星和海王星的磁场倾角可能在几十年内改变数十度。研究人员将这些磁场不寻常的形状和显著倾角与冰巨星深层内部物质导电性的变化联系起来，ScienceDaily报道。

这项发表于《Communications Physics》期刊的研究成果由得克萨斯大学奥斯汀分校的一个科学家团队与加州大学洛杉矶分校、伦敦帝国理工学院和诺森比亚大学的同行合作获得。

行星内部的导电性

行星磁场由发电机过程产生：内部导电液体的运动会生成磁力。在地球上，这一过程发生在液态外核，磁轴与自转轴的偏离约为11度。

相比之下，天王星的磁偶极子倾角为59度，海王星的为47度。两颗行星的宽度都约为地球的四倍。据科学家估计，它们的内部含有氢、氦、水、氨、甲烷和岩石物质，但确切成分仍然未知。

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作者模拟了行星内部结构的不同方案，考虑了流体运动、温度变化和磁力相互作用。他们认为，物质随着深度增加会变得更具导电性：在极端压力和温度下，水分子可能分解成能够传导电流的离子。

极光观测

在一些模拟情景中，冰巨星磁轴的倾角仅在几十年内就变化了数十度。这意味着，天王星和海王星目前的磁场可能与旅行者2号探测器在20世纪80年代飞掠这些行星时记录的磁场存在显著差异。

这一结论目前仍是模型预测，而非已得到证实的观测结果。科学家正在分析由詹姆斯·韦布空间望远镜获得的天王星和海王星红外图像。他们特别关注极光和电离层结构，因为这些现象与行星的磁活动有关。后续计划将这些数据与旅行者2号的测量结果及新模拟的结果进行对比。

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