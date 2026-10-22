缅甸前领导人昂山素季的儿子金·阿里斯表示，他于10月22日与母亲通话，这是五年多来首次。根据缅甸当局的说法，自2021年军事政变以来，昂山素季一直在该国首都内比都被软禁。

隔离后的通话

阿里斯在Facebook上表示，他终于能够与母亲交谈，并再次听到她的声音。他指出，这对他意义重大。

据Channel NewsAsia报道，阿里斯居住在英国。法新社未能立即与他取得联系，通话以何种方式进行也未被说明。

他在帖文中附上了照片，照片显示他可能站在缅甸驻伦敦大使馆附近。阿里斯感谢了支持他和母亲的人，并强调一次通话并不意味着家人能够定期接触昂山素季。

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在内比都被软禁

在2021年2月政变后，缅甸军方使昂山素季处于近乎完全隔离状态。这场政变结束了该国长达十年的有限民主变革时期。她因致力于在缅甸建立民主，于1991年获得诺贝尔和平奖。

缅甸当局曾表示，今年4月，昂山素季被从内比都的一所监狱转为软禁。今年8月，当局公布了这位前领导人与一名红十字会代表会面的照片。

当局本周还表示，昂山素季收到了英国国王查尔斯三世寄来的包裹，内含两本关于土壤的书籍和一封密封的外交信函。白金汉宫未对该信函的内容发表评论。

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