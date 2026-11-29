在日内瓦，冠军挑战者贾沃希尔·辛达罗夫在国际象棋世界冠军赛第五局中击败现任世界冠军多马拉朱·古凯什。在此前四局和棋后，辛达罗夫利用对手在残局中的失误，以3:2在比赛中领先，《明镜周刊》报道。

残局失误

辛达罗夫执白，选择了列蒂开局并采用王翼印度进攻。在此前挑战者执白的两局比赛中，古凯什使用柏林防御，两次将比赛带入和棋。新的开局选择使世界冠军无法使用这一变化。

开局后，辛达罗夫的局面略好，思考走法的时间也更多。不过，在中局阶段，古凯什使局面变得复杂，挑战者因不够精确而失去了微小优势。两位棋手进入了后和车都在场的均势残局。

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比赛比分

在读秒阶段，古凯什提出交换后，这成为一个严重失误。辛达罗夫接受了交换，并取得显著优势：他制造了将兵推进至底线并升变为后的威胁。古凯什无法阻止这一点，并在毫无希望的局面中认输。

赛后，辛达罗夫称这盘棋非常复杂，并表示在对手犯错后，他完全确信能够获胜。古凯什承认自己在读秒阶段犯了错误。率先得到7.5分的棋手将成为世界冠军。第六局将于周一进行，古凯什将执白。

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