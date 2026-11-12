辛迪·霍尔舍尔预计将赢得堪萨斯州州长选举——The Hill

在美国，民主党州参议员辛迪·霍尔舍尔预计将赢得堪萨斯州州长选举。根据Decision Desk HQ的评估，她将为民主党保住州长职位；如果结果得到确认，她将接替无法竞选连任的劳拉·凯利。

正如The Hill报道，霍尔舍尔领先堪萨斯州参议院议长、获得总统唐纳德·特朗普支持的共和党人泰·马斯特森。根据周三下午的数据，霍尔舍尔获得略高于50%的选票，而马斯特森获得49.6%。

特朗普占优州的选举

霍尔舍尔预计获胜将延续民主党对州长职位的控制。在该州，特朗普于2024年以约16个百分点的优势获胜。堪萨斯州曾多次选出民主党州长；尤其是凯利曾在2018年和2022年的竞争性选举中获胜。

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这一空缺的州长职位被认为是共和党今年赢得州长席位的最佳机会之一。投票前一周，Cook Political Report将这场竞选的评级从“共和党略占优势”改为“难分胜负”。

霍尔舍尔的竞选活动

选举前，Decision Desk HQ评估马斯特森获胜的概率为65%。在该机构的民调平均值中，他以48%对46.5%领先霍尔舍尔。

在初选中，霍尔舍尔——该媒体称其为更进步的候选人——击败了州参议员伊桑·科森。凯利和堪萨斯州前州长凯瑟琳·西贝利厄斯支持科森。在大选竞选期间，霍尔舍尔因建设数据中心而批评马斯特森，呼吁对这类项目实施暂停令，同时还主张扩大Medicaid并增加特殊教育经费。

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