在新加坡，一名曾在临时安置和评估中心从事青少年工作的31岁男子，因对一名15岁的该机构前住院者实施性侵害，被判处两年半监禁。他承认三项涉及未成年人的性侵入罪名，法院在量刑时还考虑了另外五起事件。Channel NewsAsia报道。

女孩转院后的关系

案发时，该男子27岁。自2021年4月起，他在一家为需要保护的儿童和青少年提供临时照护的机构工作。女孩在被报告遭受家庭暴力后被安置在那里，她是该暴力的受害者。

该男子负责男性住院者，但因住院者与工作人员共同参与的游戏而认识这名女孩。2022年2月，她被转往另一家机构。离开前，她给了他一张写有自己联系方式的告别卡，因为她对他有好感。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2022年3月，该男子联系了她，尽管他知道自己不应与该中心现有或曾经的住院者联系。次月，他从学校接走女孩，随后向她提出建立关系。此后，他们多次见面，该男子对她实施了性行为。该关系被发现，是因为女孩被转往的机构的一名工作人员注意到了她的衣着。该男子后来辞职。

双方在法庭上的立场

在庭审期间，没有律师的该男子称，据称自己才是受害者，并遭到女孩的心理操纵。他声称，是女孩主动发起性话题，而他只是想当一个“酷小子”。

检察官Yohanes Ng表示，被定罪男子利用了受害人的好感，并向她施压，诱使她进行各种性行为。法官Lee Lit Cheng指出，该男子知道女孩的脆弱处境，但作为一名成熟的成年人，他不应与她联系，也不应开始一段后来发展为性关系的关系。法官还同意，他的解释表明其缺乏悔意，也没有认识到自己所作所为。

关注我们在