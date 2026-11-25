新加坡和日本同意发展联合“Singapan”海军演习，并定期举行。双方还将考虑组织潜艇救援演习的可能性。相关协议是在新加坡国防部长陈振声与日本防卫大臣小泉进次郎在东京会晤期间达成的。

首次演习于8月举行

首次双边“Singapan”演习于8月底在日本附近的太平洋水域举行，Channel NewsAsia报道。新加坡海军和日本海上自卫队在舰艇之间交换人员，演练常规作战任务和行动规划，并在港口参观彼此的舰艇。

联合声明指出，两国部长重申了加强两国海军之间互动的意愿。他们还计划推进信息共享和合作倡议，以加强海上安全。

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海上安全与同东盟的合作

陈振声和小泉进次郎讨论了地区安全局势、双边防务合作，以及开放海上航线对两国的重要性。两位部长表示共同关注地区和平与稳定，特别是海上安全，并同意结合知识和技术，应对共同挑战。

此次会晤正值两国建交60周年之际。双方还讨论了日本与东南亚国家联盟的互动。新加坡将于2027年担任东盟轮值主席国，日本表示将全力支持东盟国防部长会议及其与伙伴国机制的工作。

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