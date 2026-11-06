自2026年11月16日起，新加坡和马来西亚将把每个国家的持牌跨境出租车配额从300辆增加至500辆。作出这一决定是为了改善两国之间的交通连接，Channel NewsAsia报道。

一千辆持牌出租车

扩容后，Cross-Border Taxi Scheme计划可覆盖的持牌跨境出租车总数将达到1,000辆，而目前的合计配额为600辆。新加坡交通部和马来西亚交通部于11月6日在一份联合声明中宣布了这些变化。

两国交通部表示，乘客和司机将在两国之间出行时拥有更多选择，并能享有更便利的交通使用条件。

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新的叫车服务

另外两家运营商也将加入该计划：新加坡的CDG Zig和马来西亚的Kumpool。它们将与GrabCar一同运营，使该计划内持牌叫车服务的数量增至三家。

这些新举措延续了5月实施的改革。当时，政府为预约车辆增设了指定上车点，制定了更灵活的乘客下车规则，并加强了针对非法国内行程的措施。根据更新后的计划，乘客可以在新加坡任何地点下车；在马来西亚，则可在新山、依斯干达公主城、森林城市、古来和士乃的指定区域内下车。

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