新加坡金融管理局和德国联邦银行成功测试了欧元与新加坡元之间的跨境结算机制。Project Simbolon试验使用了批发型央行数字货币；星展银行和德意志银行也参与其中，Partior公司担任技术供应商。

无需共享平台的结算

据CoinDesk报道，该测试旨在降低结算风险——即一家银行转出一种货币，却未收到另一种货币的情况。根据国际清算银行的数据，约10%的每日外汇交易，即约1.4万亿美元，是通过会给银行带来此类风险的流程进行的。

在该项目中，中央银行系统在各自独立的代币化账本上运行。各系统之间使用零知识证明协调支付——这是一种无需访问原始数据即可验证信息的密码学方法。每个账本都能确认交易的另一部分已被锁定，因此任何一种货币都无法脱离另一种货币单独完成结算。

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现行系统的局限性

欧元和新加坡元交易已经可以通过一个同时完成交易双方结算的银行系统获得保护。然而，该系统仅在两个中央银行的支付系统同时运行时、每天约五小时的窗口期内可用。Project Simbolon测试了中央银行账本能否在系统运行时间不同的情况下，并且无需共享平台或可信中介，提供这一机制。

新加坡是全球第三大外汇中心：2025年4月，当地每日外汇交易额为1.49万亿美元，其中涉及欧元的交易约为2030亿美元。两家中央银行表示，更广泛地应用这一经测试的机制，需要评估法律、监管和运营要求以及治理规则。该项目的完整报告预计将于周三发布。

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