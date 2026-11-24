新加坡能源、贸易和工业部将该国2026年国内生产总值增长预测上调至约6%。此前的预测为增长4.5%至5.5%。该部门称，上调预测的原因是与人工智能发展相关的全球需求强劲，Channel NewsAsia报道。

第三季度数据

2026年第三季度，新加坡经济同比增长6.1%。这一数字高于5.4%的初步估计，但低于第二季度的6.4%。

经季节性调整后，7月至9月GDP较上一季度增长1.5%，而第二季度为增长1.8%。今年前九个月，经济同比增长6.2%。

第三季度增长的主要动力来自批发贸易、制造业以及金融和保险业。与人工智能相关的需求支撑了批发贸易中机器、设备和零部件的销售，以及电子制造和精密工程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，零售贸易和餐饮场所出现萎缩。该部尤其将此归因于出境旅游更加活跃，导致该国居民在境外的支出增加。

2027年预期

该部预测，2027年新加坡GDP增长将放缓至2.5%至4.5%。该部门预计，该国大多数主要贸易伙伴的增长速度将放缓，在2026年处于高位后，新的人工智能投资增长也将放慢。

该部列出的全球经济风险包括：因对全球人工智能周期可持续性的疑虑而可能出现的金融市场调整、中东冲突进一步升级，以及能源价格再次上涨。这些因素可能加剧通胀压力，并导致全球金融条件收紧。

关注我们在