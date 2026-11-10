新加坡计划拨款2500万新元用于雇主补助金——Channel NewsAsia

新加坡政府计划拨出约2500万新元，即1960万美元，用于设立新的补助金支持级别，帮助为有中度支持需求的残障人士创造就业岗位的雇主。据Channel NewsAsia报道，这一消息援引卫生部长兼社会政策统筹部长王乙康的声明。

新的补助金级别

资金将通过名为S-EEG的Enabling Employment Grant新级别提供，其中字母S代表stronger support，即更强支持。该资金面向雇用大量需要中度支持的残障人士的企业。

在第一阶段，计划为S-EEG拨款约2500万新元。新加坡国家残障机构SG Enable预计将在2026年底前宣布首次申请征集。王乙康表示，实施该计划应有助于更好地确定雇主为可持续聘用残障人士所需要的支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

部长指出，企业可能需要承担重新设计工作场所、培训、改造办公室，以及加强监督或为员工提供专业支持等额外成本。政府计划在2027年上半年将现有的雇主补助金整合为单一的Enabling Employment Grant，该补助金将帮助补偿包括重新设计工作场所和培训在内的费用。

2030年目标

目前，新加坡劳动年龄残障人士中略超过三分之一已就业。政府的目标是到2030年将这一比例提高至40%。

此外，当局正在扩大日间活动中心和庇护工场网络：到2030年将新增2300个名额，使总容量增至5800个名额。SG Enable还计划在2028年前设立12个Enabling Services Hubs中心，为残障人士及其照护者对接资源、社区项目和未来照护规划服务。

关注我们在