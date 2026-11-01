新加坡移民与关卡局（ICA）警告，在屠妖节长周末期间，马来西亚边境的兀兰和大士关卡将出现繁忙交通。该建议适用于11月6日至9日期间的出行。

建议选择非高峰时段

当局建议旅客提前规划行程，出发前查看关卡情况，并在可能的情况下于清晨或深夜过境。据Channel NewsAsia报道，在最繁忙时段，旅客应预计移民通关的等待时间会更长。

ICA解释称，自2月28日起，鉴于紧张的全球安全局势，包括中东近期事态发展，该机构已加强所有关卡的安全检查。该部门还呼吁使用MyICA移动应用程序生成的二维码，以加快通关流程。

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9月创纪录的客流量

ICA表示，使用二维码以及为摩托车驾驶员和摩托车乘客采用面部识别技术，使出境高峰时段的通行能力提高了35%以上。这相当于较2019年疫情前水平每小时额外增加7,600名旅客。

9月学校假期期间，即9月4日至14日，超过610万人通过两个陆路关卡。9月4日单日超过59.9万人次过境，创下纪录，超过了2026年6月19日录得的此前超过59.8万人次过境的纪录。当时，在高峰时段出境的汽车驾驶员因马来西亚一侧的拥堵，办理通关手续最长等待三小时。

ICA提醒驾驶员遵守交通规则、车道纪律以及工作人员的指示。被发现试图绕过队伍者将被要求掉头并排到队尾。该部门表示，将对违反交通规则者以及不遵从官员指示者采取严厉措施。

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