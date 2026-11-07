在空气质量持续改善后，新加坡将于11月7日停止大部分应对霾害措施。政府将取消每日霾害建议、N95口罩发放，关闭指定的避霾庇护所，并停止跨部门工作组的运作。针对霾害相关疾病的补贴治疗将于11月12日结束。

据Channel NewsAsia报道，这是该国自2015年以来最严重的一次事件。从9月4日至11月6日，新加坡至少一个地区有38天按24小时污染标准指数（PSI）计算的空气质量处于不健康水平。10月18日，该国西部地区的指数达到230，为2015年以来最高水平。

霾害持续超过17天

尽管今年的峰值读数未超过2015年的水平，但霾害持续时间更长。至少一个地区PSI超过100的最长时段为422小时，即超过17天。2015年，这一时段持续164小时。

持续的空气污染导致户外活动被取消或延期。与此同时，该国避免了在2015年事件期间采取的关闭学校和暂停食品配送措施。

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针对居民和企业的措施

国家环境局于9月4日开始每天发布面向公众的建议。10月14日细颗粒物PM2.5的每小时读数急剧上升后，当局还提前开始向弱势群体发放N95口罩。在第二阶段发放中，免费口罩的年龄门槛从67岁降至60岁。

10月，新加坡向印度尼西亚10家可能与引发霾害的火灾有关联的公司发出预防性命令。此外，10家在新加坡注册的公司根据《跨境烟霾污染法》收到通知，被要求提供有关土地特许权、企业关联以及在印度尼西亚灭火措施的数据。

11月，议会通过了对该法律的修正案：最高罚款提高十倍，相关机构获赋予在新加坡实施逮捕的权力，以更有效地确保对调查有关注价值的人员合作。与此同时，专家指出，收集证据和追究公司责任仍然困难，因为污染源位于新加坡境外。

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