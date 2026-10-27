新加坡考虑加强跨境烟霾法——Channel NewsAsia

新加坡正在考虑加强现行立法，包括《跨境烟霾污染法》，并通过新规定以应对可能与烟霾有关的公司。可持续发展与环境部长傅丽珊于10月27日表示，Channel NewsAsia报道。

弥补执法漏洞

傅丽珊表示，可能作出的修改旨在弥补执法漏洞、加强企业责任，并扩大当局调查跨境烟霾事件及采取果断行动的能力。她强调，烟霾是可以预防的，公司必须对其业务活动和供应链造成的环境影响负责。

这位部长表示，新加坡准备使用更广泛的法律、监管和经济工具。她说，对于在新加坡拥有利益的公司，不仅监管机构可以实施监督，投资者、金融机构和市场也可以进行监督。

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向公司提出要求

新加坡已开始针对近期烟霾采取行动。10月19日，新加坡环境理事会宣布，根据Singapore Green Labelling Scheme，对印尼造纸公司Asia Pulp & Paper的认证实施临时限制。该公司被要求每日提交火灾应对报告。

10月23日，新加坡国家环境局自《跨境烟霾污染法》生效以来首次向10家在该国注册的公司发出通知，要求提供文件和信息。这些公司从事棕榈油或林业业务，在印度尼西亚拥有土地特许权，或与拥有此类特许权的企业有关联。该机构还向在前一周收到此类通知的10家印尼公司索取额外数据。

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