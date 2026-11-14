新加坡已授权卢旺达一项碳项目，该项目旨在扩大当地民众获得安全饮用水的机会。这是新加坡与卢旺达实施协议框架下的首项此类授权，也是新加坡现行六项国际碳市场双边协议中的首项授权，Channel NewsAsia报道。

30万个陶瓷滤水器

Safe Water Supply Project由Climate Bridge International开发。该项目计划向卢旺达的家庭和幼儿发展中心发放30万个陶瓷滤水器，并将特别关注该国西部省。

这些滤水器旨在使人们无需使用柴火或木炭烧水即可净化水。新加坡国家环境局表示，这将减少与这种净水方式相关的排放和室内空气污染。该机构评估认为，减少收集柴火的需求还将腾出时间用于学习、谋生和参与社区生活。

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预期气候影响

该机构表示，该项目可能覆盖约180万人，并在2026年至2030年期间减少约78万吨二氧化碳当量排放。首批1万个滤水器的发放于6月开始，其余滤水器计划在2027年逐步发放。

在三级程序的B阶段，新加坡和卢旺达将签发授权函。这将意味着两国均同意根据《巴黎协定》第6条生成碳信用额。该机构指出，另有20多个项目仍在新加坡—卢旺达协议框架下接受评估。

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