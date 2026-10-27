新加坡和印度尼西亚10月27日在雅加达商定成立联合工作组，以协调应对造成跨境烟霾的森林和土地火灾。该工作组将交换有关可能与火灾有关公司的信息，Channel NewsAsia报道。

数据交换与证据

新加坡外交部长维维安·巴拉克里希南和印度尼西亚外交部长阿尔马纳塔·纳西尔在联合新闻发布会上宣布了这项协议。纳西尔表示，印度尼西亚准备与新加坡及其他各方合作，追究责任人的责任。

据他称，新加坡提议提供有关与火灾相关公司的数据。工作组将结合信息共享、金融情报和跨境证据收集。各方还将研究在可能情况下追回资产。巴拉克里希南表示，该机制应确保两国行动的密切协调，并对企业产生威慑作用。

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两国之间的热线

新加坡和印度尼西亚还同意通过部长级和高级官员级热线加强沟通。纳西尔解释说，该渠道将用于迅速解决双边问题上可能出现的分歧。

此前，新加坡当局因自9月4日以来持续出现空气质量不健康的时期而宣布了额外措施。特别是，律政部成立了一个由法律、审计和调查公司组成的特别小组，以审查可能对火灾负责或促成火灾的公司。国家环境局还向10家新加坡公司发出有关文件和信息的请求——这是相关跨境烟霾污染法生效以来的首次。

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