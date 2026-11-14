新加坡代表团在塞内加尔达喀尔举行的青年奥林匹克运动会上获得一枚金牌、一枚银牌和一枚铜牌。Channel NewsAsia报道，该国共有14名运动员参加了9个项目的比赛，赛事于2026年10月31日至11月13日举行。

武术摘金，乒乓球获银

11月3日，16岁的武术运动员Ng Chee Ning为新加坡赢得唯一一枚金牌。她以18.713分赢得女子太极拳全能比赛冠军。这是新加坡自2014年以来首次在夏季青年奥林匹克运动会上获得金牌，武术也首次作为奖牌项目被纳入奥运会赛程。

两天后，16岁的乒乓球运动员Loy Min Yi在女子单打比赛中摘得银牌。她在半决赛中以4:2击败中国香港选手Su Tsz Tung，随后在决赛中以2:4不敌来自中华台北的Chen Min-hsin。这是新加坡在青年奥林匹克运动会乒乓球项目上获得的第二枚奖牌，此前Isabelle Li曾在2010年于新加坡举行的首届赛事中获得银牌。

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击剑首枚奖牌

在赛事最后一天，17岁的佩剑运动员Ashton Au在个人比赛中为该国赢得铜牌，成为新加坡首位获得青年奥运会击剑奖牌的运动员。这位5号种子选手赢得了小组赛，并在季军争夺战中以15:10战胜格鲁吉亚选手Giorgi Urushadze。

射箭运动员Tabitha Yeo在铜牌赛中以4:6负于西班牙选手Sandra Perez Cumbreras，获得第四名。田径运动员Darien Koh在400米栏决赛中以52.16秒获得第六名，并创造了新加坡18岁以下运动员的全国纪录。

新加坡国家奥林匹克理事会秘书长Mark Chay表示，运动员们展现了决心以及与世界上一些最强的年轻运动员、包括排名更高的对手竞争的意愿。达喀尔运动会成为首个在非洲大陆举办的奥林匹克体育赛事。

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