新加坡将不再为政府大厦前大草场及周边历史建筑申报列入联合国教科文组织世界遗产名录。初步评估发现，必要的保护措施可能限制更广泛市政区未来的规划和开发，Channel NewsAsia报道。

联合国教科文组织的建议

新加坡国家文物局表示，联合国教科文组织世界遗产中心及咨询机构对The Padang Civic Ensemble进行的初步评估，发现提交申报面临重大困难。专家建议设立比新加坡提议更大的缓冲区，保护通往该区域及从该区域望出的重要景观，并对未来开发项目实施管控。

该委员会称，此类要求将意味着在整个市政区进行规划时需增加审查和咨询程序，包括远超政府大厦前大草场范围的区域。特别是，对于可能影响该建筑群的历史和遗产价值或重要观景视角的现有建筑改造或新项目，新加坡将不得不与联合国教科文组织协商。

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保护与发展的平衡

国家文物局古迹保护部门主管Jean Wee表示，当局审议了建议采取的额外措施，以及这些措施对市政区未来规划和保护国家古迹范围外众多建筑的潜在影响。此后，新加坡决定不再推进申报。

该委员会强调，联合国教科文组织的要求可能持续数十年，并会随时间变化。该委员会评估认为，扩大的缓冲区可能对私人商业建筑施加额外限制。鉴于River Valley和Beach Road附近的高层开发，这将很困难。

政府大厦前大草场及该建筑群的关键建筑，包括亚洲文明博物馆、前最高法院和市政厅建筑、富丽敦酒店、旧国会大厦、维多利亚剧院及音乐厅和圣安德烈座堂，已作为国家古迹获得新加坡最高级别的保护。2015年列入名录的新加坡植物园仍是该国唯一的联合国教科文组织世界遗产名录项目。

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