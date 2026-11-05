新加坡启动了人道主义网络SG for Humanity，旨在加强对受加沙危机影响人群的援助。该倡议将政府、人道主义组织和社区联合起来，以改善援助物资运送，并扩大志愿服务和捐款机会，Channel NewsAsia报道。

首批四个合作伙伴

新加坡文化、社区及青年部将协调该网络的工作。其首批合作伙伴为Humanity Matters、Mercy Relief、Rahmatan Lil Alamin Foundation以及新加坡红十字会。

代理回教事务部长兼国防部高级政务部长扎基·穆罕默德、外交部兼内政部政务部长朱卡纳因·阿都拉欣，以及文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆共同介绍了该网络。

扎基·穆罕默德表示，SG for Humanity的任务之一是改善向最需要帮助的家庭和儿童运送援助物资的工作。该网络还应为医务人员及其他专业人士参与人道主义任务创造更多机会。

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援助协调

新加坡政府计划帮助组织与获得认可的海外合作伙伴开展合作，并在开展工作的国家考虑监管要求和安全条件。这尤其包括与埃及红新月会、巴勒斯坦红新月会和联合国机构的合作。

参与组织将保留各自的人道主义项目，而该网络将促进联合倡议、加强海外伙伴关系、筹款和志愿活动。政府还可协调在埃及的伙伴关系和倡议。

支持规模

自2023年10月以来，新加坡政府、人道主义组织和社区已向受加沙人道主义危机影响的人群提供了超过2500万新加坡元的援助。援助用于食品、医疗支持、清洁用水、临时住所和教育。

2025年，政府为四个合作组织拨款100万新加坡元作为启动资金。扎基·穆罕默德还表示，他将在未来几周访问埃及，以研究加强新加坡与地区及国际机构人道主义联系的机会。

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