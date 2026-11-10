新加坡金融管理局（MAS）于11月10日启动了面向中央银行的黄金存储服务。据Channel NewsAsia报道，位于新加坡的金库最多可容纳500吨贵金属，面向外国中央银行、国际金融机构和主权实体。

面向机构客户的服务

黄金将存放在新加坡国家货币金库中。MAS表示，若需求增长，金库容量可予以扩充。

MAS主席兼新加坡副总理颜金勇表示，由于外部环境日益不确定，黄金需求正在增长。他称，投资者和中央银行正在寻求提高韧性及分散储备的机会。

他强调，新加坡无意取代其他全球黄金交易和存储中心，而是希望成为中央银行的额外选择。这名官员未透露哪些机构已经对在该国存储储备表示兴趣。

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税收和交易方面的变化

MAS和新加坡财政部还宣布，将为与投资贵金属相关的服务引入更新后的商品及服务税（GST）机制。该机制规定，对机构市场参与者之间的部分批发服务免征GST。

具体而言，存储、精炼、熔炼、检验和经纪服务将不征税。颜金勇表示，这考虑到黄金主要在机构参与者之间交易，而非用于国内消费。新制度预计将于2027年4月生效，详细条款将在2027年预算案中公布。

新加坡交易所和六家银行也在同步筹备场外黄金清算系统。筹备工作计划在2026年底前完成，交易和市场运营计划于2027年第一季度启动。

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