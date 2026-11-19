新加坡星展银行将允许符合条件的机构客户直接发行和赎回Circle公司的USDC稳定币。美元与USDC之间的结算预计将近乎即时并全天候进行，CoinDesk报道称。

加密货币交易所的替代方案

该协议将使企业客户能够通过银行获得或赎回USDC，而非仅依赖加密货币交易所和二级市场。该媒体指出，在这些市场中，流动性和价格可能有所不同。

对Circle而言，这项交易开辟了进入亚洲机构支付领域的又一渠道。按资产规模计算，星展银行是东南亚最大的银行。咨询公司Areta亚太地区负责人约瑟夫·戈表示，该服务面向那些在同意持有稳定币之前需要银行参与的机构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

银行发展代币化存款

与此同时，亚洲银行正在建设自身的数字支付基础设施。与Circle或Tether的稳定币不同，代币化存款是记录在区块链上的商业银行资金。

星展银行也在发展这一领域，并将其代币化存款网络与摩根大通的网络连接起来。这预计将允许符合条件的客户在新加坡和美国之间转移代币化美元，包括在周末。根据星展银行的一项研究，88%的受访大型企业已经使用或测试过代币化货币，超过五分之三已经使用稳定币或计划这样做。该调查涵盖了11个市场的422名商业和金融领域代表。

关注我们在