新加坡主权财富基金GIC表示，计划在人工智能公司Anthropic，即Claude的开发商，首次公开募股后继续持有其投资。该基金在不到一年内参与了三轮融资，成为Anthropic最大的投资者之一，Channel NewsAsia报道。

IPO后的投资

GIC科技投资团队负责人克里斯·伊曼纽尔指出，该基金会在企业发展的不同阶段进行投资——参与多轮融资、IPO期间及IPO之后。根据他的说法，GIC与Anthropic的合作不限于资本投资：该基金帮助公司满足人工智能基础设施需求、联系企业高管以及开展国际扩张。

GIC还投资了Ode，这是一家帮助企业部署Anthropic技术的公司。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

创纪录的首秀

GIC的声明是在Anthropic于华尔街首秀后发表的。该公司在IPO中筹集了约813亿美元，Channel NewsAsia称其为史上最大规模的IPO。按完全摊薄估值计算，Anthropic在发行时的估值约为1.5万亿美元。

该公司股票发行价为每股83美元，高于此前公布的70至78美元区间。由于投资者需求旺盛，发行规模扩大至9.8亿股。在首个交易日，股价一度升至115.10美元，收于97.17美元——较IPO价格高17%。交易收盘后，该公司的完全摊薄估值接近1.8万亿美元。

GIC参与融资轮次

据该媒体援引彭博的数据，GIC在最近三轮融资中向Anthropic投资超过45亿美元，其持股按IPO价格计算估值约为150亿美元。该基金首次投资是在2025年9月的130亿美元F轮融资中，当时Anthropic估值为1830亿美元。2月，GIC与美国投资公司Coatue共同领投了300亿美元的G轮融资；5月，GIC成为650亿美元H轮融资的联合领投方之一。

关注我们在