新加坡音乐项目招募逾1000名志愿者——Channel NewsAsia

在新加坡，成立于2021年的青年倡议The Resonance Project已汇集逾1000名志愿者，其中包括曾经的参与者。青少年教儿童和老年人演奏电子琴、尤克里里和卡洪鼓。学生们全年为最终演出做准备，并可在演出中展示所掌握的技能。

据Channel NewsAsia报道，15岁的克洛伊·温每周都会在圣惹的一家积极老龄化中心帮助73岁的陶天福学习电子琴。他们自1月起见面，并正为年末的演出做准备。对陶来说，这是他第一次学习音乐：他正在学习识谱以及如何在琴键上放置手指。

面向不同世代的课程

温表示，在课程中，她会根据每名学生的需求调整技巧，包括讨论他们用哪些手指演奏会更舒适。她说，与陶及其妻子的交流对她而言已不只是教学：她聆听他们的故事，并将这对夫妇视为朋友。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在兀兰的一家学生托管中心，17岁的志愿者许乐萱教儿童演奏尤克里里。她的一名学生、9岁的汤米演奏迈克尔·杰克逊的作品Beat It。乐萱指出，困难在于年幼的儿童可能会分心，因此志愿者承诺在课程结束时给予他们奖励，以帮助他们集中注意力。

志愿者培训

The Resonance Project的新参与者要接受为期两到三天的入门培训。他们学习演奏尤克里里和电子琴，也学习如何与学生沟通并与他们建立信任。志愿者以轮换团队的方式工作：每个团队每两周授课一次，而学生每周都会见到熟悉的导师。

15岁的拉拉·范·斯廷表示，这项倡议最初是一项实验，旨在检验年轻人如何帮助自己的社区。她希望，在年末最终演出之前，志愿者和他们的学生都能评估自身的进步。

关注我们在