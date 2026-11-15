新加坡总理黄循财在菲律宾马尼拉举行的第49届东盟峰会全体会议上，呼吁成员国加强数字经济合作、提升能源韧性并扩大外部伙伴网络。Channel NewsAsia报道。

数字支付与人工智能

黄循财称，签署《东盟数字经济框架协议》（DEFA）是深化区域一体化的一个例子。他表示，各国需要继续开展务实合作，使企业能够更便利地跨境经营，并更充分地利用东盟统一市场带来的机遇。

他将建立区域电子跨境支付网络列为可能的优先事项之一。黄循财提到，新加坡的支付系统已与马来西亚和泰国建立双边连接。他认为，这样的网络将使企业、游客以及向家乡汇款的人们能够以更低成本、更便捷地进行交易。

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这位新加坡总理还呼吁扩大人工智能工具和机遇的可及性，以促进增长和提高生产率。他强调，有必要加强区域协调，以应对网络威胁和网络诈骗。

能源安全与对外联系

黄循财表示，东盟必须增强共同应对能源危机的能力。他呼吁所有成员国尽快批准《东盟石油安全协议》（APSA），并优先建设东盟能源电网。该电网将连接东南亚国家的电力网络，使它们能够进行跨境电力贸易。

新加坡总理还主张与所有大国开展互动，并反对零和竞争。他提议利用东盟与美国、加拿大和欧盟关系中即将到来的周年纪念日，重申开放和互利的伙伴关系，并寻求务实合作的新方向。

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