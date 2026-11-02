在澳大利亚珀斯，29岁的新加坡公民林肯·吴锦凯因过失杀害马克·约翰·伯恩斯，被判处5年9个月监禁。此前，伯恩斯从一辆租赁车中偷走一个背包，吴驾车追赶该男子，将其从电动自行车上撞倒，随后又从其身上碾过。

据Channel NewsAsia报道，吴最初被控谋杀，但在检方同意改为较轻指控后，他于8月承认过失杀人罪。刑期将从他被拘押之日，即2024年5月24日起计算。他在服刑3年9个月后可申请假释。

盗窃后的追赶

法庭获悉，2024年5月23日，吴与女友及其家人在珀斯度假。该团体将一个装有护照、iPad、现金和AirTag追踪器的背包留在租赁汽车的后备箱内。根据法庭资料，伯恩斯砸碎汽车后窗，拿走背包后回到了与伴侣共同居住的住所。其伴侣试图通过将追踪器扔进一辆停放车辆的货斗中来摆脱它。

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次日，这家人在建筑工地附近发现AirTag信号，并通知了警方。他们在那里看到伯恩斯骑着一辆电动自行车，带着一个看似被盗背包的物品。吴在卡莱尔地区的街道上追赶他约10分钟，其女友的哥哥则通过电话向警方报告他们的位置。

法院的评估

当伯恩斯骑到草地路肩上时，吴撞击了他电动自行车的后轮，导致他摔倒。随后，伯恩斯威胁车内人员，而担心受到攻击的吴想要倒车。他猛踩油门，以为车辆处于倒挡，但实际上挂的是前进挡。

汽车撞到伯恩斯后，吴又行驶了约25米，将他拖在前轮下方。伯恩斯因多处受伤，于14时42分在医院被宣布死亡。法官特伦斯·帕尔默表示，追赶并撞倒这名骑车者的决定带有私自执法的因素。与此同时，法院考虑了吴的认罪、其没有前科以及真诚悔意。

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