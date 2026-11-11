德国福音派教会在维尔茨堡举行的大会通过了一项指导性提案，旨在通过教育工作和创建交流空间来加强民主，尤其是在农村地区和结构薄弱地区。题为《尽管如此：信仰、希望、爱——通过教会和执事服务加强民主》的文件获得128名代表通过，Tagesschau报道。

教育与对话空间

获通过的提案将成为地区教会的指导方针。其中不包含政党政治立场，重点是教育活动以及教会在捍卫民主中的作用。曾向代表发言的社会心理学家哈拉尔德·韦尔策强调，民主需要面对面交流和进行相互尊重讨论的空间。他认为，正是教会可以提供这样的机会。

由于德国福音派教会具有联邦制结构，关于该提案实际落实的最终决定将由各个地区教会作出。大会参与者还承认，用于房地产和人员的资源正变得更加有限，因此教会将需要确定优先事项。

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针对仇视他人的界限

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔呼吁基督徒捍卫民主、法治和人的尊严。他还表示，教会世俗化不仅会对宗教机构产生影响，也会对社会产生影响，因为原教旨主义、民粹主义和极端主义运动以自身的救赎承诺吸引人们。

德国福音派教会委员会主席、汉堡主教柯斯滕·费尔斯表示，选举上的成功不会改变仇视他人与福音不相容这一事实。她还主张，由有管辖权的国家机构考虑取缔“德国选择党”的可能性。

指导性提案指出，对特定人群的敌意和族裔民族主义与担任教会职务或从事负责任的活动不相容。有关如何适用这一规定的指导意见将为地区教会提供帮助。同时，费尔斯强调，不应存在普遍的信念审查，决定性因素应是个人在具体职务上的立场和行动。

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