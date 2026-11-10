叙利亚近期无计划向也门派兵——《国民报》

叙利亚近期没有计划向也门派遣军队与胡塞武装作战。叙利亚外交部长阿萨德·希巴尼在大马士革与约旦外交大臣艾曼·萨法迪举行联合新闻发布会时作出上述表示，《国民报》报道。

与沙特阿拉伯的协议

希巴尼表示，大马士革与沙特阿拉伯达成的安排并不包括与也门政府就部署叙利亚军队达成协议。他强调，叙利亚没有进行此类部署，近期也没有相关计划。

这名部长还表示，叙利亚在境外开展的任何军事行动都将被公开宣布和讨论。他补充说，叙利亚支持也门合法政府，并谴责胡塞武装对沙特阿拉伯发出的威胁。

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防务领域合作

上周，叙利亚和沙特阿拉伯签署了旨在加强军事合作的协议。叙利亚总统艾哈迈德·沙拉和沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼见证了这些安排的签署，其涵盖军事互动、能源、基础设施和其他领域。

希巴尼指出，大马士革正在重建军队以及民事和军事机构，因此对沙特的经验感兴趣。他将国防工业、学术与技术培训以及技能发展列为合作领域。叙利亚一名外交消息人士向国家媒体表示，现行军事协议涉及培训、经验交流和军事磋商，沙特方面对叙利亚的协调访问将于下个月开始。

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