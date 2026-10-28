叙利亚和约旦正在协调紧急成立一个联合现场与安全委员会，此前叙利亚德拉省遭到空袭。据Asharq Al-Awsat报道，该地区居民正在悼念在约旦空军空袭中丧生的7名平民。

大马士革的回应

叙利亚外交部称这次军事行动完全不可接受，并表示可疑方面正试图破坏两国之间的密切关系。该部门表示，该委员会将对当地的违规行为作出回应，并防止其再次发生。

约旦军机在周一至周二夜间袭击了德拉的多个地点。该省卫生部门表示，死亡和受伤人员总数为10人。在葬礼上，德拉居民要求调查这些空袭，并解释目标选择所依据的情报数据。

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叙利亚国家电视台Al-Ikhbariya援引参加葬礼仪式者的话称，遭袭目标为民用设施，且恐怖组织并未在该省活动。

要求开展调查

叙利亚人民议会也呼吁开展联合调查，并谴责平民死亡；根据其声明，死者中包括妇女和儿童。叙利亚政治人物、人民议会议员穆阿亚德·加兹兰强调，双边关系应保持牢固，但坚持要求调查该事件、确定责任并向遇难者家属提供赔偿。

军事专家伊马德·沙胡德称，成立该委员会是迟来的举措。他认为，约旦情报部门本应与叙利亚当局共同核实信息及目标坐标。他还表示，若怀疑存在恐怖组织据点，行动应在可能的情况下以拘捕嫌疑人为目标。

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