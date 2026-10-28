10月28日，叙利亚恢复了与约旦边境主要口岸纳西布的运营。该口岸在约旦一侧名为贾比尔。叙利亚高级海关官员马赞·阿卢什表示，周三上午，经由该口岸的客运和商业通行恢复正常。

据Channel NewsAsia报道，该口岸在约旦对叙利亚南部发动空袭后关闭。约旦当局表示，此次行动是对卡拉克省一座希腊东正教教堂举行葬礼仪式期间武装人员袭击事件的回应。此次事件造成9人死亡，另有25人受伤。

空袭后的各方声明

约旦政府发言人穆罕默德·穆马尼表示，初步评估显示，超过20名“伊斯兰国”组织武装人员死亡。他说，属于该组织的大型武器库也被摧毁。

大马士革否认空袭与叙利亚方面协调，并称其为对叙利亚领空、主权和睦邻原则不可接受的侵犯。叙利亚民防部门称，该国南部的空袭造成7人死亡，其中包括3名儿童。

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据叙利亚方面消息，在与约旦接壤的德拉省阿尔塔夫村，5人死亡，其中包括一名女性和3名儿童。另有2人在叙利亚南部其他地区死亡。

大马士革与安曼之间的接触

10月27日，约旦外交大臣艾曼·萨法迪与叙利亚外长通话。联合声明指出，约旦强调尊重叙利亚的主权和安全，并对平民死亡表示哀悼。双方还讨论了对声明中称为“伊斯兰国”设施的目标实施的打击。

叙利亚和约旦联合安全委员会将在未来几天召开会议，讨论针对“伊斯兰国”的行动。约旦当局还报告称，已拘留3名涉嫌参与卡拉克教堂袭击事件的本国公民。

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