叙利亚国营电视台Alikhbariah称，以色列军队于11月27日炮击了叙利亚德拉省西部瓦迪鲁卡德地区的农田。据该电视台记者消息，阿纳多卢通讯社报道。

农田遭炮击

据Alikhbariah报道，以色列军队向瓦迪鲁卡德的农田发射了炮弹。该电视台未提供有关炮击可能造成的死亡、受伤或损失的信息。

叙利亚南部的德拉省和库奈特拉省此前曾多次遭到以色列袭击。据该通讯社称，袭击包括炮击、地面突袭、设立军事检查站、搜查房屋以及拘留平民。

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叙利亚外交部声明

11月17日，叙利亚外交部谴责以色列在该国南部发动的袭击和入侵。该部门表示，这些行动旨在以武力强加非法现实。这一声明是在德拉省西部农村地区科亚和阿卜丁两村郊外的农业平原遭炮击后发表的。

联络机制

据阿纳多卢通讯社报道，以色列自1967年以来一直占领叙利亚戈兰高地的大部分地区。巴沙尔·阿萨德政权于2024年12月8日倒台后，以色列宣布1974年《部队脱离接触协定》失效，并夺取了叙利亚缓冲区及其他领土，包括赫尔蒙山的叙利亚部分。2026年1月6日，以色列和叙利亚宣布在美国监督下建立联络机制，以交换信息、降低军事升级风险，并促进外交接触和商业机会。

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