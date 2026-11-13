据Alikhbariah TV报道，在叙利亚库奈特拉省，以色列军队炮击了布里卡村附近的一片林地。该电视台称，在贾巴塔·哈沙卜开展的一次单独突袭中，他们带走了两名年轻男子。阿纳多卢通讯社报道，消息援引叙利亚媒体。

布里卡附近的炮击

据Alikhbariah TV报道，以色列军队向库奈特拉省中部农村地区布里卡村附近的一片林地发射了四枚炮弹。

该电视台称，在另一起事件中，以色列军队进入该省北部农村地区贾巴塔·哈沙卜的数所房屋，并带走了两名年轻男子。

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此前的事件

该通讯社指出，叙利亚南部各省，包括库奈特拉和德拉，多次遭受以色列入侵，其中包括设立军事检查站、搜查住宅以及拘留平民。

据叙利亚国家通讯社SANA报道，库奈特拉媒体局在10月记录了该省发生的125次以色列入侵和55起设立检查站事件。该局还报告称，赛达·哈努特村以及马兹拉阿特·哈努特以西有300棵橄榄树被连根拔起。

在巴沙尔·阿萨德政权于2024年12月8日倒台后，以色列扩大了其在被占领的叙利亚戈兰高地沿线缓冲区的军事存在，并在叙利亚南部其他地区实施突袭。尽管叙利亚与以色列于1974年达成的《兵力脱离协议》规定设立由联合国脱离接触观察员部队监督的缓冲区，但上述行动仍在发生。

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