叙利亚官员和在联合国支持下开展工作的调查人员表示，自2024年12月以来，以色列在夺取叙利亚南部缓冲区后拘留了49名叙利亚人。根据他们的数据，在过去一年中已有16人获释。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

这片面积235平方公里的缓冲区根据1974年协议设立，并由联合国部队巡逻。以色列于2024年12月夺取该地区后，宣布该协议无效。据该媒体报道，以色列军队在村庄设立检查站并开展巡逻，还部署军事哨所，并在库奈特拉省和德拉省实施突袭和入侵。

以色列军方表示，其在该地区的存在是保护北部边界免受真主党威胁所必需的。军方还称，在有合理理由怀疑人员参与恐怖活动时，会对其进行审讯和拘留。

有关虐待的指控

人权组织Syria Justice and Accountability Center表示，前被拘留者以及目睹逮捕行动者的亲属称曾发生虐待或酷刑。该组织研究员萨尔玛·道迪表示，前被拘留者在采访中称，他们被迫保持痛苦姿势，并受到武器威胁。

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20岁的阿里·阿卜杜拉表示，他于2025年6月在艾因-特哈卡尔村的一个以色列检查站被拘留。据他所述，他在不同的以色列拘留场所度过了五个多月，其中包括单独监禁牢房，且没有被提出指控。以色列军方否认虐待被拘留者的指控。

家属寻找信息

据其母亲胡达·贝克尔称，39岁的基纳纳·贝克尔于2025年8月在一次夜间突袭中被以色列军方拘留。此后，家人没有关于他下落或被拘留原因的信息。

该地区另一名居民瓦迪赫·贝克尔于2025年6月在特兰贾村附近被拘留。他表示，自己没有像承诺的那样被拘留五分钟，而是在羁押中度过了约15个月。阿卜杜拉和瓦迪赫·贝克尔表示，他们曾被关押在被占领的约旦河西岸拉马拉附近的奥费尔监狱，之后又被关押在内盖夫沙漠的斯代泰曼监狱。

被拘留者中还有萨达姆·萨阿德·埃尔丁。以色列军方于2024年4月在他一处橄榄园工作时拘留了他，当时他16岁。他的父亲表示，不知道儿子在哪里。

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