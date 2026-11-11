墨西哥中部的库茨马拉系统为墨西哥谷地提供每五升饮用水中的一升，其储水量达到7.50286亿立方米，即总容量的95.88%。Mexico News Daily报道称，该数据援引自墨西哥国家水务委员会Conagua的最新报告。

季节性降雨后的水位

10月底，该系统储水量为7.49336亿立方米，相当于其容量的95.76%。季节性降水和径流推动了储水量增长。

截至11月9日，巴列德布拉沃水库的蓄水率最高，为99.14%，即3.909亿立方米。埃尔博斯克水库储水1.969亿立方米，占容量的97.29%；比利亚维多利亚水库储水1.623亿立方米，占87.44%。

与2024年危机形成对比

当前水位与2024年的情况显著不同，当年年中，由于严重干旱，库茨马拉系统的储水量降至容量的约26%。与此同时，与2025年同期相比，该系统的水量略低。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

非法取水与污染

据Excélsior报道，在巴列德布拉沃地区发现了超过27座未经授权的私人水坝，以及用于取水的非法水井。

Excélsior于2024年6月报道称，卫星图像显示，墨西哥州巴列德布拉沃—阿马纳尔科地区非法建造的水体数量在2017年至2024年间从400处增至600处。该媒体称，这些设施被用作灌溉玉米或燕麦的补充水源，但其中大多数用于牧场主的装饰需求。

据Excélsior报道，在库茨马拉河子流域的米却肯部分，发现了数千个非法取水点，用于大规模灌溉农作物，包括鳄梨和番石榴。该媒体还将未经处理的污水排放造成的巴列德布拉沃水库污染列为对该系统的另一项威胁，这一问题因卫生基础设施的不足而加剧。

关注我们在