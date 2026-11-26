在英国苏格兰发现、距今3.45亿年的Westlothiana lizziae化石，长期以来被认为是已知最早适应陆地生活的羊膜动物之一。ScienceDaily报道的一项新研究表明，这种动物是水生或半水生动物，属于一个古老得多的演化谱系。

这件绰号为“莉齐”的标本于1984年被发现。其近乎完整的骨骼保存在两块受压的岩板中，使研究其内部结构变得困难。在1990年得到科学描述后，它被广泛视为一种适应陆地生活的早期羊膜动物。羊膜动物包括爬行动物、鸟类和哺乳动物。

扫描发现鳃和数千颗牙齿

美国自然历史博物馆和牛津大学的团队与欧洲同步辐射装置合作，在法国格勒诺布尔进行了X射线扫描。这使得重建此前研究人员无法获取的部分解剖结构成为可能。

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科学家发现了原始的头骨结构、带有骨性成分的内部鳃，以及带有数千颗细小牙齿、类似鱼类的口器。研究作者认为，这些特征排除了此前提出的Westlothiana在通向爬行动物的演化谱系中的位置。

陆地生活特征出现得更早

这项研究还改变了人们对与陆生脊椎动物相关特征起源的认识。爪状的趾端以及爬行动物和哺乳动物所具有的五趾肢体结构，可能出现在仍与水生环境密切相关的动物身上。它们属于通向四足脊椎动物的演化谱系，其中包括两栖动物和羊膜动物。

这些结论也可能影响对古老足迹的解读。带有看似爪状脚趾的四足动物足迹，过去被用作羊膜动物早在泥盆纪、即3.59亿多年前就已出现的论据。如今，仅凭这些足迹无法明确证明它们正是由羊膜动物留下的：它们可能是由来自四足脊椎动物演化谱系的更古老半水生动物留下的。

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