在澳大利亚，广播员艾伦·琼斯刑事案件中的一名投诉人在法庭上表示，琼斯多年来一直对他很慷慨。这名现年20多岁的男子称，近十年前，当他17岁时，琼斯曾亲吻他并在未经其同意的情况下触摸他。澳大利亚广播公司新闻报道了庭审进展。

投诉人称，此事据称发生在夜间，地点是新南威尔士州南部高地菲茨罗伊瀑布的琼斯庄园，当时另外两名客人已经离开住所。辩方表示，没有发生亲吻，两人只是拥抱道晚安。投诉人否认了这一说法。

关于与警方接触的证词

法庭获悉，在涉嫌事件发生约11个月后，投诉人被叫到学校校长办公室，警察正在那里等候他。他表示，自己没有联系执法部门，但猜测是母亲这样做了：事件发生几天后，他给母亲写了一张纸条，称琼斯庄园发生了“某种性方面的事情”。

在交叉盘问中，该男子表示，他不想在学校校长面前讨论细节，因为他至今仍对这起涉嫌事件感到羞耻。

琼斯提供的帮助及辩方立场

法庭还获悉，在涉嫌事件发生后，琼斯曾帮助投诉人。具体而言，在菲茨罗伊瀑布事件发生不到一年后，他致信一门大学课程的代理院长，请求重新审议拒绝该男子入学的决定。

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根据法庭的说法，在男孩13岁时向琼斯寻求支持后，琼斯多年来一直向投诉人及其单亲母亲提供大量经济援助。辩方暗示，投诉人及其母亲试图获得尽可能多的经济援助，但该男子否认了这一点。

当辩方问及琼斯是否一直只是对他友善且慷慨时，投诉人回答说，琼斯多年来一直对他很慷慨，但这种说法中的“什么也没有”一词并不正确。

投诉人还承认，在另一起与琼斯无关的案件中，他向警方和医院工作人员提供了关于另一人实施袭击时间的虚假信息。他告诉法庭，在前往医院的前一天，他自己造成了新的伤害，因为他希望别人相信他。

琼斯对五名男子提出的全部21项猥亵袭击和性接触指控均不认罪。由于辩护团队有人患病，由法官独任审理的案件被暂时延期；听证会将于11月2日恢复。

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