据《韩国先驱报》报道，韩国滑板选手姜俊伊在日本东京举行的街头滑板联盟赛（Street League Skateboarding）中夺冠，赢得了他今年的第二个SLS冠军。在有明竞技场举行的男子决赛中，这名18岁的运动员在满分40分中得到36.4分。

领先十分之一分

姜俊伊仅以0.1分的优势领先日本选手Ginwoo Onodera，后者以36.3分获得第二名。另一名日本选手Kairi Netsuke以35.9分位列第三。

在比赛的单项技巧环节中，姜俊伊完成了高难度空中旋转和栏杆滑行动作。其中包括他的招牌动作nollie 270 heelflip boardslide，帮助他领先Onodera。

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两次参赛——两个冠军

今年4月，姜俊伊在洛杉矶赢得了自己首次参加的SLS赛事，成为首位赢得SLS分站赛的韩国选手。因此，他在该系列赛事的两次出场中赢得了两个冠军。

姜俊伊还是亚运会冠军和世界锦标赛银牌得主。东京的胜利确保他获得参加SLS Super Crown赛季总决赛的资格。

在女子比赛中，15岁的韩国滑板选手申智律在个人SLS首秀中获得第三名。她得到30.9分，而冠军、澳大利亚选手Chloe Covell获得32.8分。

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