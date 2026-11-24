中国公司小米报告称，第三季度调整后净利润同比下降56.8%，至48.8亿元人民币，即7.28亿美元。该集团7月至9月的营收下降5.2%，至159.8亿美元，阿纳多卢通讯社报道，并援引该公司提交给香港证券交易所的报告。

小米的营业利润下降56.5%，至9.79亿美元。按国际会计准则计算的净利润下降68.4%，至5.78亿美元。集团毛利率从22.9%降至20.2%。投资重估收益减少以及净财务费用上升也影响了财务业绩。

智能手机出货量下降

智能手机销售收入下降0.8%，至67.9亿美元。该公司出货3070万部智能手机，较一年前减少29.1%，原因是其减少了低价机型的出货。

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与此同时，智能手机平均售价上涨39.8%，达到创纪录的221美元，部分抵消了销量下降的影响。由于包括存储芯片在内的零部件成本上涨，智能手机业务的毛利率从11.1%降至9.2%。更广泛的智能手机和互联设备业务板块营收下降0.9%，至124.2亿美元。

汽车、人工智能及新业务部门转为亏损

小米新能源汽车收入下降19.9%，至33.8亿美元。该公司交付100,975辆汽车，同比减少7.2%。小米解释称，营收下降是由于交付量减少以及已售车型结构变化，其中SU7 Ultra的贡献有所减少。

涵盖汽车、人工智能及其他新业务的部门录得5.07亿美元营业亏损，而一年前为1.04亿美元利润。该部门营收下降17.7%，至35.6亿美元。集团研发支出增长2%，至13.7亿美元，其中包括对人工智能加大投资。

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