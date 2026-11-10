在美国，佛罗里达州共和党参议员里克·斯科特和密苏里州共和党参议员乔什·霍利周一没有承诺投票支持南达科他州的约翰·图恩连任参议院共和党领袖。此前，共和党在中期选举中失去了至少七个席位，The Hill报道。

要求明确目标

担任参议院指导委员会主席的斯科特支持推迟原定于周二举行的共和党领导层选举的呼吁。他表示，参议员应先就选举后国会会议以及下一届国会的目标达成一致，然后再选出领导人。

斯科特对福克斯新闻数字版表示，所有竞逐领导人职位的人，包括图恩，都必须说明自己是否准备落实已商定的目标，以及为何自己最适合完成这项任务。他认为，投票日期应根据共和党人就未来路线达成一致所需的时间确定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

要求推迟投票的信函

斯科特、来自威斯康星州的参议院预算委员会主席罗恩·约翰逊，以及来自犹他州的参议员迈克·李、来自北卡罗来纳州的泰德·巴德和来自路易斯安那州的约翰·肯尼迪，签署了一封要求推迟领导层选举的信函。这一呼吁由约翰逊发起。

致参议院共和党会议主席、来自阿肯色州的汤姆·科顿的信函作者呼吁，就今年选举结果的原因进行深入讨论，并评估领导层的后续战略。约翰逊对《华盛顿观察家报》表示，如果同僚决定迅速就下一届国会领导团队的组成进行投票，他将离开共和党人会议。

霍利在周二共和党会议召开前也对记者表示，他不打算提前向领导层承诺自己的选票。

关注我们在