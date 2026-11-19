在英格兰，天空体育公布了2026/27赛季将于1月和2月1日播出的18场英格兰足球超级联赛比赛赛程。其中的焦点对决包括1月24日在老特拉福德举行的曼联对利物浦，以及1月31日的曼城对阿森纳。天空体育对此进行了报道。

1月关键比赛

新一轮转播将于1月16日以阿斯顿维拉对曼联的比赛开始，开球时间为17:30。次日将播出伯恩茅斯对伊普斯维奇和托特纳姆热刺对利兹联的比赛，1月18日布伦特福德将主场迎战布莱顿。

1月23日，卫冕冠军阿森纳将在主场迎战纽卡斯尔。1月24日星期日计划播出五场比赛，包括水晶宫对托特纳姆热刺、埃弗顿对布伦特福德以及诺丁汉森林对伯恩茅斯。曼联与利物浦的对决将为这个比赛周末收官，比赛于16:30开始。

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月底赛事

1月25日，利兹联将对阵切尔西。1月30日，天空体育将播出切尔西对诺丁汉森林的比赛，次日还将播出另外五场比赛。除曼城对阿森纳外，这份名单还包括伯恩茅斯对富勒姆、考文垂对利兹联、赫尔城对水晶宫以及托特纳姆热刺对桑德兰。

布伦特福德对曼联的比赛安排在2月1日进行。天空体育表示，将在2026/27赛季期间播出至少215场英超比赛。

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