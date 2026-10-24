南非约翰内斯堡索韦托以南的非正规定居点斯洛沃公园居民，在高等法院作出裁决十年后，仍在等待该地区得到建设。2016年4月6日，法院裁定应在定居点现址进行开发，而不是将居民迁往城市边缘，Daily Maverick报道称。

在斯洛沃公园居住超过25年的居民策迪索·摩西·波绍迪表示，当时的裁决对社区而言是一个“奇迹”。然而，十年来唯一显著的变化是实现了电气化以及安装了“智能”灯杆；据该媒体称，这些灯杆并不提供Wi-Fi接入。

被忽视的基础设施

斯洛沃公园仍有坑洼的土路、露天污水坑以及锈蚀的波纹金属棚屋。波绍迪的住所位于N12高速公路附近一处非法垃圾场旁。

在该定居点居住26年的58岁居民塞西莉亚·赫隆瓜内讲述了老鼠、周围的垃圾以及一座曾被称为临时设施的粪坑厕所。她说，雨天时厕所会满溢，污物会流到外面。赫隆瓜内自1994年以来一直支持非洲人国民大会，但计划在11月的选举中首次投票给其他选择。

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选举前的不信任

在11月4日地方选举前夕，波绍迪表示，他已不再看到政党之间有任何区别。他此前是非洲人国民大会的支持者和成员，但因承诺未兑现而改变了政治倾向。

一些年轻居民也不相信投票会改变现状。与此同时，20岁的科戈波措·莫洛伊将首次投票，她表示希望看到改变并获得就业机会。另一名居民费泽卡·科博自1994年以来一直住在斯洛沃公园，她表示无论如何都会投票，因为她认为这是让自己的声音被听到的机会。

法院裁决后，居民多次用燃烧的轮胎和碎片封堵N12，要求市政府履行承诺。波绍迪称，警方在这些行动中使用了武力。据该媒体报道，2023年一次抗议活动中，16岁的卡拉博·查库被警察开枪打死。

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