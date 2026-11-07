西澳大利亚州议会环境与公共事务委员会就底层鱼捕捞禁令举行了为期三天的听证会。委员会听取了限制措施支持者和反对者，以及负责执行这些措施的官员的意见，据澳大利亚广播公司新闻报道。

渔业部长杰基·贾维斯关闭了西海岸区域的底层鱼捕捞，禁止在皮尔巴拉进行拖网捕捞，并将除加斯科因地区外其他渔业的捕捞量减半。她援引初级产业和区域发展部的评估称，粉红鲷、红帝鲷和杜菲什鱼正面临严重威胁，限制措施是保护这些物种免于消失所必需的。

渔业的立场

西澳大利亚渔业委员会首席执行官马努·丹尼尔斯表示，对渔业管理的信任已被“严重削弱”。她说，行业并不反对可持续捕捞的必要性，但期待基于可靠科学数据作出决定。

听证会上获悉，该委员会至少20年来一直就该州沿海休闲钓鱼者过度捕捞底层鱼的问题向渔业部长提出关切。鱼类零售业代表也向澳大利亚广播公司新闻表示，销售额正在下降，价格则在上涨。

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在班伯里附近水域作业了58年的渔民尼克·苏洛斯表示，尽管其渔场只有一半位于西海岸生物区域内，他的许可证仍在12月被完全取消。他说，鲨鱼占其渔获量的96%，而附带捕捞的有鳞鱼类没有超过规定限额。

围绕研究的争议

西澳大利亚州前首席渔业科学家吉姆·佩恩向委员会表示，该部门进行的底层鱼资源评估存在许多错误。他还质疑该机构的经验和专业能力是否充足。

该部门则为其研究和建模进行了辩护。总干事希瑟·布雷福德表示，底层有鳞鱼类资源在二十年间未能恢复到适当水平，杜菲什鱼的状况如今比1996年更糟。

委员会还在研究海洋公园、可再生能源开发、地震勘测、非法捕捞及其他因素的影响。委员会主席桑德拉·卡尔表示，听证会只是长期审查的开始，最终报告计划在2027年6月前提交。

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