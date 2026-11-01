塔斯马尼亚州南部唯一为无住房人士提供外展服务的Street 2 Home表示，其无法跟上不断增长的需求。这个由三名工作人员组成的团队寻找露宿街头、睡在帐篷或汽车里的人，了解他们的需求，并帮助他们获得必要服务，ABC新闻报道。

三人团队

在约有2500人没有住房的地区，Street 2 Home团队正满负荷运转。项目负责人克里斯·艾伦表示，如今流落街头的人数增长速度快于成功找到住房的人数。

他说，许多其他无家可归者服务主要通过网络提供，而露宿街头的人可能没有手机、互联网，或缺乏寻求帮助的技能。Street 2 Home的工作人员陪同人们申请住房，并帮助他们不要错过预约的会面。

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因资金不足缩减服务

该项目此前覆盖整个塔斯马尼亚州，但由于缺乏资金，其服务范围被缩减至该州南部。塔斯马尼亚州北部的分支机构于去年9月关闭，西北部的分支机构于今年6月关闭。Street 2 Home表示，如获得额外资金，便能够再次将服务扩展至全州。

截至8月，塔斯马尼亚州住房等待时间约达1.7年。根据塔斯马尼亚大学的一份新报告，在截至2023年的财政年度中，944名该州居民在首次向专业服务机构求助时露宿街头。其中74%的人并非首次有此经历。

无家可归问题加剧

2016年至2021年间，塔斯马尼亚州无家可归者人数增长了45%。该报告联合作者、Homelessness Australia负责人凯瑟琳·罗宾逊强调，问题可能更为严重，因为无家可归现象往往不易被察觉。报告将缺乏可负担住房和收容所床位，以及精神障碍列为影响因素。作者建议增加服务机构资源和收容所数量，并将心理健康援助更紧密地纳入无家可归者服务工作。

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